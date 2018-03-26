23 березня «Всеукраїнська аграрна рада» разом з громадською спілкою «Аграрний союз України» та партією «Батьківщина» підписали Всеукраїнський меморандум «Новий аграрний курс України». Це покроковий план дій, який зможе зробити аграрний комплекс успішним а Україну сильною та процвітаючою.
Новий аграрний курс України» включає в себе декілька напрямків, зокрема, передбачає наведення порядку із сільськогосподарською землею, повну інвентаризацію такої землі та припинення її тіньового розбазарювання.
Підписуючи меморандум, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зауважила, що партія підтримує протести аграріїв проти нестерпних умов праці напередодні весняно-польових робіт. Також вона заявила про необхідність повної детінізації всіх процесів в аграрному комплексі, переходу на довгострокове кредитування під 5% річних та повернення аграріям всіх податкових преференцій, включаючи введення єдиного аграрного податку.
Стратегія України – припинити торгувати сировиною. І за прикладом Італії, продавати готовий продукт. Це сприятиме збільшенню доходів аграрного комплексу на зовнішніх ринках щонайменше до 180 млрд євро.
«Всеукраїнська аграрна рада» представляє сьогодні понад 500 аграрних підприємств, а «Аграрний союз України» об‘єднує 2 852 аграрних підприємства по всій країні. Це велика сила, і ми готові об’єднатися з аграріями навколо цього курсу, оскільки саме він може дати економічну успішність. При правильній стратегії, вірних кроках за декілька років можна підняти рівень сільгоспвиробництва до європейських стандартів», – підсумувала Юлія Тимошенко.
Створено план дій, який зробить успішним українське село
23 березня «Всеукраїнська аграрна рада» разом з громадською спілкою «Аграрний союз України» та партією «Батьківщина» підписали Всеукраїнський меморандум «Новий аграрний курс України». Це покроковий план дій, який зможе зробити аграрний комплекс успішним а Україну сильною та процвітаючою.