“Веселі старти” у школі на честь Дня Національної гвардії України

23 березня, учні 8 та 9 класів Запорізької загально-освітньої школи №15 влаштували інтелектуально-спортивні змагання на визначення найкмітливіших та найспритніших. Змагання вирішили провести на честь Національної гвардії України з метою вшанування служби військовослужбовців 9 полку оперативного призначення та привітанням їх з 4-ою річницею.
Гвардійці залюбки приїхали до школи подивитись на змагання та підтримати вихованців навчального закладу, які з яскравими та щирими емоціями приймали участь в естафетах, конкурсах та інших різноманітних суперництвах. Школярі виявляли неабияку волю до перемоги та командний дух, підтверджуючи гвардійцям, що вони також справжні, гідні українці, які у подальшому також готові вірно стояти на захисті українського народу.
Під час цього заходу керівництво навчального закладу висловили свої привітання бійцям 9 полку оперативного призначення за якісну та почесну військову службу, яку вони несуть не тільки на території Запорізької області, але і на небезпечних ділянках на сході України. Учні школи щиро подякували за візит та підтримку, подарували гвардійцям солодкі подарунки та сфотографувались з ними на пам’ять. Військовослужбовці натомість з величезною вдячністю подарували школярам новенькі журнали, в яких добре відображена діяльність Національної гвардії України по всій країні, та закликали їх бути справжніми патріотами України, любити за захищати свою Батьківщину.
«Дякуємо вам друзі, за увагу та повагу до воїнів Національної гвардії України. Ми пишаємось такими дітьми, як ви, які в такий незвичний спосіб підтримують наших солдат. Це дуже приємно та надзвичайно важливо! Ми впевнені, що поряд з такими дітьми можна побудувати справжню незалежну Україну. Дякуємо!» – висловив привітання лейтенант Олександр Фанагей.
Редактор Олег Соловйов