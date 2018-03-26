Військовослужбовці відвідали урочистий захід присвячений відкриттю пам’ятної таблички В’ячеславу Чорноволу

24 березня, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення були запрошені на урочистий захід присвячений відкриттю пам’ятної таблички Герою України, лідеру Народного Руху України В’ячеславу Чорноволу. Захід відбувся в центрі міста Запоріжжя поруч з кінотеатром «Байда» на фасаді якого і була встановлена пам’ятна табличка.
Також на відкритті були присутні представники обласної та міської влади, активісти Народного руху, духовенство та не байдужі громадяни, які прийшли вшанувати пам’ять Героя України. Під час церемонії учасники згадали заслуги політика, які зробив Чорновол в здобутті незалежності нашої країни.
В’ячеслав Чорновіл періодично відвідував місто Запоріжжя , а також в 1990 – 1991 роках брав участь у низці знакових для національного руху подій.
По завершені заходу, запорожці положили квіти до меморіальної дошки та вшанували хвилиною мовчання пам’ять В’ячеслава Чорновола та всіх громадян, які загинули в боротьбі за незалежність України.
«Ми повинні пам’ятати і шанувати наших Героїв, які відстоювали права та брали активну участь у здобутті української незалежності, а також тих які боролися, будували, захищали та захищають нашу неньку Україну…» – сказав лейтенант Дмитро Панченко.
Редактор солдат Дмитро Кравчук