Запорізькі аудитори попередили порушень у сфері закупівель на суму понад 177 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області протягом січня – лютого 2018 року проаналізували 15 ризикових процедур закупівель товарів, робіт та послуг (без виходу на об’єкт контролю, шляхом аналізу інформації, розміщеної в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro, та/або отриманої від замовника відповідної інформації) на загальну суму 178,8 млн грн. У кожній із них виявлено порушення законодавства. Зокрема, це порушення щодо визначення предмета закупівель, оприлюднення інформації та документів, невідхилення тендерних пропозицій.
Як результат, попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму понад 177 млн грн. Зокрема, відмінено 12 процедур закупівель та розірвано 1 договір.
Прес-служба Управління Східного офісу Держєаудитслужби в Запорізькій області