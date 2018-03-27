Благодійний ярмарок

У Мелітополі у дворі собору в ім’я преподобного Олександра Невського пройшла традиційна благодійна ярмарка. Вона організована в рамках проекту “Любов милосердствує”. Вихованці недільної школи собору виставили на ярмарку картини, оригінальні аромамешочкі, магнітики у вигляді великодніх яєць і інші роботи, зроблені своїми руками. Найбільшим попитом користувалася пісна випічка: пиріжки, бутерброди, тістечка. Всі товари продавалися за доступними цінами: 5, 15, 20, 30 гривень. Виручені від продажу кошти підуть на лікування онкохворих дітей. Нагадаємо, даний проект ще в 2011 році ініціював архієпископ Запорізький і Мелітопольський владика Лука.