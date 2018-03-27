На центральному проспекті Запоріжжя в суботу відбулася акція «День білої квітки», під час якої волонтери роздавали городянами паперові та живі ромашки, а також листівки, щоб нагадати про проблему туберкульозу. 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом.Активісти також проводили збір коштів на допомогу дітям, хворим на туберкульоз.«Роздаючи квіти, хочемо нагадати, що здоров’я – це найбільше багатство, яке можна мати на цій землі. Звичайний похід до лікаря 1 раз в рік, щоб зробити рентген, дає впевненість, що такого серйозного захворювання як туберкульоз не має. Чим раніше дізнаєшся, тим легше пройде лікування», – розповів організатор акції, голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя» Ігор Литвин.