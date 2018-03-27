Як відмічаєте День сміху? Як ставитеся до традиційних на 1 квітня розіграшів? Як самі розігруєте інших?

1.Максим, студент:
-Якось особливо день сміху не відмічаю. Веселі розиграші звичайно люблю.Почуття гумору має бути у кожного.
2.Марина, психолог:
-День сміху –чудове свято. В цей день треба влаштовувати розіграші, і отримувати від цього задоволення. Як саме розігрую інших вже і не пам’ятаю, бо кожного разу це експромт.
3.Олександр, юрист:
– Першоквітневі розиграші я люблю.На роботі ми інколи так жартуємо з коллегами, на жаль не можу розповісти як саме. А мене по суті так нікому і не вдалося вдало та кумедно розіграти.
4.Михайло Потапенко , відеоблогер:
-День сміху не відмічаю, хіба що на побутовому рівні якось пожартую. А ось одного разу я «купився» на першотравневий жарт в центральній газеті. Чорним по білому там сповіщалось що футбольній команді «Спартак» буде грати Дієго Марадона.І я в це вірив допоки з наступного номеру дізнався ,шо то був жарт.
5.Матінко Клеопатра, настоятелька Свято-Нікольського жіночого монастиря:
-Гумор, та смішні моменти в житті православна церква сприймає позитивно.Але як і багато що в сьогоденному житті в нас спотворено, то і гумор інколи буває таким же спотворенним, навіть злим. Наприклад для мене зразок доброго гумору –це комедії режиссера Гайдая