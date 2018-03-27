м. Запоріжжя на пожежі загинули два чоловіка

27 березня о 00:17 до Служби порятунку «101» від випадкових свідків надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому будинку по вул. Воронезька в Хортицькому районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить сміття та утеплювач теплотраси на загальній площі 15 кв. м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків без ознак життя. Ними виявилися люди без постійного місця проживання, особи яких встановлюються.
О 01:00 вогнеборці локалізували загоряння, а о 01:40 повністю ліквідували.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території
26 березня об 11:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Маяковського, м. Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить очерет на відкритій території на загальній площі 0,05 га.
Об 11:28 вогнеборці локалізували загоряння, а о 12:21 повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв. Припиніть знущатися над навколишнім середовищем
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували наслідки ДТП
27 березня о 00:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вул. Перемоги Вознесенівського району.
Як з’ясувалося, автомобіль «Toyota Camry» зіткнувся з автомобілем ГАЗ Волга.
Прибувши на місце події, рятувальники змили залишки палива з дороги та відключили живлення автомобіля від акумулятора, таким чином попередили подальше загорання автомобілів.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували наслідки ДТП
26 березня о17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху «Одеса-Новоазовськ» в Мелітопольському районі.
Як з’ясувалося, вантажний автомобіль «International 9800», стоїть поперек траси та перешкоджає руху транспорту.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою буксировочного тросу відтягли автівку на узбіччя дороги.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: на воді виявлено тіло чоловіка без ознак життя
26 березня о 09:30 до Служби порятунку «101» від чергового Вільнянського відділу поліції надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася на ставку в селі Богатирівка.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки витягли на берег тіло 71-річного чоловіка без ознак життя та передали національній поліції на судово-медичну експертизу.
Як з’ясувалося, чоловік пішов вигулювати собаку та не повернувся до дому. Родичі помітивши відсутність чоловіка, почали його шукати. Помітивши собаку, яка сиділа на березі та поруч в лунці тіло загиблого, вони викликали рятувальників, які і підняли тіло чоловіка на поверхню.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Запорізька область: вогнеборці ліквідували загорання автомобіля
27 березня о 05:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по проспекту Східний в м. Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік та салон втомобіля «Газель» на площі 3 кв. м.
Вже о 05:53 пожежу локалізували, а о 06:00 повністю ліквідували загорання.
Ймовірною причиною пожежі сталося коротке займання електропроводки. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.