„Мельпомена Запоріжжя” обрала найкращих

6 березня у Міському палаці творчості дітей та юнацтва відбувся І Міський фестиваль–конкурс шкільних театральних колективів „Мельпомена Запоріжжя”. Участь у цьому престижному творчому огляді взяли вісім шкільних театрів. Під час виступів діти демонстрували уривки з творів українських класиків та авторські твори запорізьких драматургів. Багато шкільних театрів продемонстрували володіння найновішими технологіями – підготували відеопрезентації, сучасне оформлення сцени.
Наймолодшими на сцені фестивалю стали вихованці шкільного театру „Віват” (керівник Галина Соловйова) ЗОШ№37. Юні актори показали виставу „Коза-Дереза” за мотивами української народної казки, яку інсценізувала журналіст Олена Піддубна. Театр „Віват” виборов перше місце в номінації „Краща авторська п’єса для дітей”
Галина Соловйова розповідає:
– Для дітей участь у такому творчому огляді – і нагорода, і велика мотивація до подальшої творчості. Батьки, які бачать своїх дітей на сцені, зізнаються, що відкривають їх для себе із невідомого боку. Також дуже цінне, що наші діти виходять за межі школи, вчаться спілкуванню із дорослими та дітьми різного віку. Під час фестивалю-конкурсу маленькі актори навчилися уважно та шанобливо переглядати вистави інших колективів, нас навчили як правильно виходити на сцену, як поводитися за кулісами. Перше місце в номінації „Краща авторська п’єса для дітей” – для нашого театру знакова, адже ми співпрацюємо із запорізькими авторами Оленою Піддубною („Коза-Дереза”) та Олександром Виженком („Вовк і семеро козенят”) і чекаємо від них нових творів для постановок.
Участь у фестивалі взяла і грецька недільна школа „Філоксія”. Вихованки керівника Нонни Борсук представили сцени з поеми І. Котляревського „Енеїда” та вибороли дві нагороди.
Гран-прі І Міського фестивалю–конкурсу шкільних театральних колективів „Мельпомена Запоріжжя” отримав колектив „Шут” ЗОШ 103 (керівник Євген Козьмик). Загалом всі колективи-учасники фестивалю-конкурсу отримали нагороди – грамоти та пам’ятні статуетки. Цілий день діти, їхні батьки та глядачі провели у святковій театральній атмосфері.
„Мельпомена Запоріжжя” обрала найкращих
6 березня у Міському палаці творчості дітей та юнацтва відбувся І Міський фестиваль–конкурс шкільних театральних колективів „Мельпомена Запоріжжя”. Участь у цьому престижному творчому огляді взяли вісім шкільних театрів. Під час виступів діти демонстрували уривки з творів українських класиків та авторські твори запорізьких драматургів. Багато шкільних театрів продемонстрували володіння найновішими технологіями – підготували відеопрезентації, сучасне оформлення сцени.