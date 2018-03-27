Шкільний музей

У шкільному музеї у райцентрі Пологи зберігається чимало раритетів, серед них – збірник рукописного молитвослова старослов’янською мовою. Унікальний експонат передала музею вчителька англійської мови Олена Коляда. Молитвослов писаний чорнилами на старих аркушах книги старослов’янською мовою. “Хто автор рукопису – достеменно невідомо, проте молитвослов досить старий”, – каже керівник історічного шкільного гуртка Віталіна Колісник.
Окрім цього експонату в шкільному музеї чимало інших раритетів. “Найстаршими” музейними експонатами називають ікону XIX сторіччя, царські монети номіналом 1 рубель (1817 рік) та 3 копійки (1914 рік), знайдені на території села Пологи. Серед експонатів є також друкарська та швейні машинки, модний у 1953 році жіночий ридикюль, моделі старих машин, програвачі, грампластинки 1930 року, шапки-вушанки та багато інших цікавинок.