Широківська школа отримала новий комп’ютерний клас

Народний депутат Вадим Кривохатько допоміг оновити матеріально-технічну базу навчального закладу в с.Широке Запорізького району
Сучасний навчально-виховний процес давно вже неможливий без новітніх інформаційних технологій. У Широківській загальноосвітній школі Запорізького району навчається близько ста двадцяти школярів. Комп’ютери, які використовувались раніше для освітнього процесу, були технічно застарілі і не відповідали сьогоднішнім вимогам, тому стала необхідність оновити комп’ютерний клас.
Під час свого візиту та до навчального зкаладу та особистого спілкування із представниками місцевої громади на цю проблему звернув увагу народний депутат України Вадим Кривохатько, який завжди опікується соціальною сферою, в тому числі справами навчальних закладів на своєму окрузі. Щоб підтримати жагу школярів до знань та зробити умови для навчання підростаючого покоління оптимальними, для Широківської школи придбали одинадцять нових сучасних машин, які відповідають усім необхідним стандартам.
Урочисте відкриття комп’ютерного класу відбулося у присутності народного депутата Вадима Кривохатька, голови Широківської ОТГ Дениса Коротенка, директора школи Миколи Василенка. У фойє закладу гостей радо зустрічали хлібом-сіллю учні у вишиванках, вчителі. Школярі із задоволенням поринули у навчання на новій техніці. Говорять – переваги істотні та досить відчутні, різниця із попередніми комп’ютерами колосальна.
– Вадим Вікторович за минулий рік неодноразово в нас був і кожного разу не з пустими руками, завжди щось із собою привозить, допомагає школі. Саме він відгукнувся на наше прохання придбати нові комп’ютери, які школа вкрай потребувала, – зазначив директор школи Микола Василенко.
– Комп’ютерна грамотність у сучасному світі є необхідною умовою чи не для кожної професії. А тому, навчальні заклади мають бути забезпечені належним комп’ютерним оснащенням. Я глибоко переконаний, що українські школи не повинні ні в чому поступатися європейським, – зазначив Вадим Кривохатько. – Підґрунтям для майбутніх відкриттів є шкільні знання. Новий комп’ютерний клас дасть змогу учням поглибити і розширити свої знання. І це працюватиме їм на користь та на благо держави.
Благодійна діяльність Вадима Кривохатько охоплює чимало сфер життя, серед яких – надання допомоги на лікування малозабезпеченим громадянам, допомога в зону АТО, придбання автомобілів «швидкої», медичного обладнання тощо.
Окрему увагу депутат приділяє розвитку освіти на селі. Відомо, що з перших днів каденції він відмовився від компенсацій та пільг для народних обранців, а всю депутатську зарплату перераховує на рахунок дитячого садка в м.Вільнянськ. Постійно сприяє поліпшенню матеріально-технічної бази шкіл і дитсадків, проведенню ремонтів, придбанню комп’ютерних класів тощо.