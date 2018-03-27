У фіскальній службі Запорізької області проведено понад півсотні антикорупційних заходів

За два місяці співробітники управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Запорізькій області провели 18 службових перевірок щодо можливих порушень з боку службових осіб фіскальної служби регіону, з яких 15 фактів підтвердились. За їхніми результатами п’ять матеріалів направлено до правоохоронних органів для прийняття рішень згідно із чинним законодавством.
Під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за матеріалами управління внутрішньої безпеки, одній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України.
Також з початку року перевірено 35 кандидатів на посади до територіальних органів ДФС у Запорізькій області на предмет виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню. Відмовлено в погодженні одній особі.
Крім того, у трудових колективах служби організовано понад 50 профілактичних заходів, зокрема, бесіди та лекції на антикорупційну тематику.
Головне управління ДФС у Запорізькій області