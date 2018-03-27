У Запоріжжі оперативники затримали кишенькового крадія

Працівники карного розшуку затримали зловмисника, який викрав з кишені жінки мобільний телефон. Він обґрунтовано підозрюється у скоєння п’яти аналогічних злочинів.
26 березня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області одразу після скоєння злочину затримали підозрюваного у крадіжці мобільного телефону.
Зловмисник на зупинці громадського транспорту «торгівельний центр «Україна» викрав мобільний телефон з кишені куртки потерпілої 1996 року народження.
Раніше неодноразово засудженого за скоєння корисливих злочинів чоловіка 1983 року народження затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Фігурант обґрунтовано підозрюється у скоєнні п’яти аналогічних злочинів. Його продовжують перевіряти на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області 909 особам повідомили про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що працівники поліції затримали зловмисника, який на зупинці громадського транспорту поблизу залізничного вокзалу скоїв крадіжку мобільного телефону.
Відділ комунікації поліції Запорізької області