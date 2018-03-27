У Запоріжжі стартував дачний сезон

Для того, щоб городяни могли дістатися до своїх ділянок, в місті організували додаткові рейси. На засіданні виконавчого комітету Запорізької міськради було прийнято виділити додаткові безкоштовні автобусні і тролейбусні маршрути, які курсуватимуть до Річкового порту. Організація транспорту доручено КП «Запоріжелектротранс». Розклад додаткових автобусів буде погоджено з розкладом катерів. У прес-службі мерії Запоріжжя відзначили, що для пільгових категорій дачників діє програма безкоштовного перевезення, як на річковому транспорті, так і на автобусному. Пересування буде компенсуватися за рахунок міського бюджету.