Великодній кошик для бійця

У Запорізькій області вже четвертий рік поспіль проводиться акція «Великодній кошик солдату»
Таким чином люди прагнуть донести частку великого свята до наших захисників в зону АТО.
Як повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, в минулому році до проекту приєдналися понад 900 шкіл, дитсадків, бібліотек, закладів торгівлі та громадського харчування. На фронт було відправлено понад 35 тонн подарунків: пасок, солодощів, фруктів, консервації, вітальних листівок і дитячих подарунків.
Найбільш активними в минулому році були жителі Запоріжжя, які зібрали 9,5 тонни. У Михайлівському районі зібрали 3,2 тонни, в смт. Мелітополь та Мелітопольська районі – 3,1 тонни.
Всього «Великодній кошик» отримали більше 40 військових частин. Не забули і про солдатів, які перебувають на лікуванні в госпіталях Запоріжжя.