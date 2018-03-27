За що ви любите театр? Як реалізуєте цю любов?

1.Ірина, продавчиня:
-Театр люблю за те, що занурюю тебе в інший світ. Передивляючись спектакль можно немов би пережити інше життя. Це дуже збагачує духовно. З подругою ходимо на всі прем’єри театру молоді і театру ім.Магара.
2.Юлія, тимчасово не працює:
-Театр робить моє життя більш насиченним.Подобається наприклад більше ознаймитись з творами україньских класиків. Одна річ- це читати, і зовсім інше побачите це життя у виконанні живих акторів. Часто буваю на виставах в нашіх запорозьких театрах.
3.Борис Саімов, пенсіонер:
-Мене захоплює театральна вистава, це чудове дійство сворене живими акторами, воно тримає твою душу. До того ж вражає акторська гра. Театр для мене цікавіший ніж кіно, яке можна переглядати і вдома.
4.Лариса Максимівна, пенсіонерка, м.Бердянськ:
-Театр люблю мабуть за те, що тут є гра живих акторів. Дивимся на артистів і захоплююсь, переживаю. На жаль такі зустрічі бувають не часто,бо ми з Бердяньска, приїхали до онуки і вирішили сходити на виставу театру молоді.
5.Ганна, математик:
-У нас в Запоріжжі чудові постановки, гарні театри, завжди цікаво спостерігати, зав’язки, розвиток сюжету, классика теж захоплює, тому що нова подача, нове бачення, і до того ж живее спілкування з акторами.Ходимо на вистави часто.
6. Світлана, бухгалтер:
-Як можно не любити театр? Театральну виставу сприймаю як частинку власного життя. Тобто переживання акторів нас сцені я сприймаю як свої. Звичайно хотілося б бувати в театрі частіше.
7.Людмила, метролог:
-Часто буваю глядачом театральних вистав. Бо театр дарую мені такі емоції, які я ніде більш не зможу отримати. Побачити, зрозуміти, відчути.