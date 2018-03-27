Традиційно протягом квітня 2018 року в Запорізькій області буде проведено «Місячник зайнятості жінок».
Працевлаштування жінок залишається однією з актуальних проблем. Як свідчить статистика, серед безробітних жінок, які перебувають на обліку в центрах зайнятості Запорізької області, третина мають досить високий професійний та освітній рівень. Нажаль, дисбаланс попиту й пропозиції робочої сили не на користь жінкам: на більшості підприємств використовується праця чоловіків.
На сьогодні на обліку в обласній службі зайнятості перебувають більше 12 тис. жінок, які потребують допомоги в працевлаштуванні.
«Місячник зайнятості жінок» розпочнеться «Днем відкритих дверей служби зайнятості для жінок». У цей день заплановані проведення інформаційних семінарів про види послуг, що надаються службою зайнятості жінкам, у тому числі тим, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Протягом квітня в кожному міському та районному центрах зайнятості області здійснюватиметься робота консультаційних пунктів із залученням фахівців центрів зайнятості та соціальних партнерів, які опікуються проблемами зайнятості жінок. Планується проведення засідання «За круглим столом» з питань забезпечення зайнятості жінок із залученням представників місцевих органів влади, роботодавців, громадських організацій; проведення ярмарок вакансій, Аукціонів претендентів, Презентацій професій; засідання клубу для безробітних «Пошук», «Я – успішна жінка»; тематичних семінарів для безробітних жінок, тощо.
Позитивним є те, що під час проведення таких заходів роботодавці мають можливість безпосередньо підібрати працівників для потреб виробництва, сфери обслуговування, сільського господарства, тощо. Відповідно, жінки можуть пройти співбесіду та отримати роботу, скориставшись «гарячими вакансіями».
Високопрофесійна допомога і суто людська підтримка фахівців служби зайнятості стане надійним помічником жінкам на шляху до впевненості у майбутньому.
Жінки на ринку праці
Традиційно протягом квітня 2018 року в Запорізькій області буде проведено «Місячник зайнятості жінок».