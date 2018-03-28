Читайте у газеті “Запорізька правда” за 29.03.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 29 березня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди» присвячений Дню сміха і Дню театра.
Творчий колектив газети зробив свіжий випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів. Але з огляду на свято, тематичний баланс публікацій ми зрушили на користь гумору.
Тож святкуймо День сміху!
Знаменитий український письменник-сатирик Остап Вишня гумор і сміх вважав синонімом свободи. Виходячи з цього, журналісти «Запорізької правди» спробували з’ясувати, наскільки ми, українці, весела і відповідно вільна нація. Про наші висновки дізнайтесь зі шпальт газети.
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Який «діагноз» сьогоднішньому українському гумору поставить видатний запорізький комік – актор Запорізького театру молоді – заслужений артист України Максим Березнер ? Про це читайте в інтерв’ю актора з нагоди Дня театру, підготовлене карикатуристом «Запорізької правди» Олегом Локтєвим.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Також спонукаємо вас до шляхетних вчинків.
Нещодавно найвідоміший козак сучасної Запорозької Січі, легендарний батько-отаман лицарів-запорожців, заслужений артист України Олег Григор’єв потрапив до лікарні і бореться за життя у реанімаційному відділенні 9-ої Запорізької міської лікарні. Грошей на лікування необхідно багато. Тому друзі Олега Григор’єва звертаються до небайдужих запорожців з проханням допомогти матеріально. Як це зробити? Дізнайтесь із «Запорізької правди»
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі карикатуру і реальне фото, які цілком відповідають тематиці Дня сміху у контексті зимової весни.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.