Для запоріжців лунали «Пісні, народжені в АТО»

Минулими вихідними у Запоріжжі за підтримки облдержадміністрації і народного депутата України Ігоря Артюшенка відбувся другий регіональний фестиваль «Пісні, народжені в АТО». Пісенний марафон захисників України розпочато в жовтні минулого року в Мелітополі за ініціативи центру «Побратим», а підхопила його громадська організація «Запорізька рада ветеранів АТО».
Гостей привітали ведучі – воїн – «кіборг» В’ячеслав Зайцев і волонтер Діана Бабова, а також 15 учасників із різних регіонів України. Їх пісні народжувалися в окопах, під обстрілами, у госпіталях, під час волонтерства. Барди розповідають про тяжі бої під Зеленопіллям, Дяковим, Дебальцевську операцію, передають тугу за рідними місцями та коханими людьми, оспівують міцну бойову дружбу.
Свою творчість запоріжцям подарували колишній луганчанин, а нині житель Умані Сергій Кононенко, Володимир Полешко та гурт «Мрії Марії» з м. Лозова Харківської області, учасник АТО, а за часів Революції Гідності комендант наметового містечка на Майдані Іван Стратієнко з м. Калуш, брати Віктор і Федір Зосімови з Миколаївщини. Про життя на війні та після неї співали наш земляк Олег Сорока, відома виконавиця Христина Панасюк, дніпровець Сергій Бойко, мелітополець Руслан Давидович, вінничанин Олександр Клец. Найбільш зворушливим моментом стала зустріч на сцені бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які разом воювали на фронті, а тепер допомагають побратимам патріотичною піснею.
Підбиваючи підсумки фестивалю, В’ячеслав Зайцев відзначив активну роботу обласної влади та громадськості з увічнення пам’яті загиблих героїв, популяризації подвигу українського солдата, залучення колишніх військових до культурно-мистецького життя.
Учасників відзначено дипломами, кращі з них візьмуть участь у третьому загальнонаціональному фестивалі «Пісні, народжені в АТО», який відбудеться в м. Дніпро у червні 2018 року.
zoda.gov.ua