Католики святкують Великдень

«На радісне свято Воскресіння Христа, яке настає після наших роздумів про його страждання і смерть, хочу побажати всім християнам і не християнам, а також тим, хто ще не пізнав Господа,але шукає шлях до Нього, щоб мир Божий зійшов в кожне людське серце, щоб ми відчули, що Господь нас любить , що Він завжди з нами.
Щоб Великдень цього року дав надію для України, для всіх людей, які очікують миру, щастя. Особливо для тих, хто страждає від недуг – тілесних і духовних. Щоб вони отримали зцілення від Господа, який переміг смерть, переміг гріх і всяке зло.
Нехай воскреслий Господь поблагословить кожну людину, яка уповає на його ім’я»
Ян Собіло,
єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Української Римо-Католицької Церкви
Сьогодні, 29 березня, у Чистий четвер, католики розпочинають Велике Великоднє тридення.
Увечері в головному католицькому храмі Запорізької області – Бога Отця Милосердного – буде правитися Літургія Таємної Вечері. Початок о 18.00
Нагадаємо, перед Таємноюю Вечерею Ісус Христос омив ноги апостолам. На згадку про це в храмі Бога Отця Милосердного в Чистий четвер священики обмиють ноги 12-ти чоловікам.
Після закінчення служби Пресвяті дари перенесуть в «Темницю», після чого там почнеться нічне чування, до 24.00 години. Всіх бажаючих запрошують долучитися до чування.
У Скорботну п’ятницю,30 березня, – Великий молебень Страстей Господніх. Цього дня дотримуються суворого посту, а всі свої невідкладні і важливі справи важливо завершити до 15 годин.
У храмі Бога Отця Милосердного о 17.30 розпочнеться проща Хресна Дорога, а о 18.00 – молебень Страстей Господніх.
– Цього вечора ми розмірковуємо про те, що сталося на Голгофі, адже в цей день помер Ісус, – розповідає єпископ Ян Собіло. – Продовжуємо молитву в місці, що нагадує Гроб Господній, в якому був похований Ісус Христос.
У кам’яному гробі, зробленому за зразком Єрусалимського Гробу Господнього, парафіяни храму Бога Отця Милосердного і священнослужителі будуть молитися в тиші всю ніч і весь суботній день. І чекатимуть разом з Дівою Марією на Воскресіння Христа.
31 березня, у Велику Суботу, о 19.30 – Пасхальна літургія, головне богослужіння літургійного року. Вона розпочнеться з освячення вогню і з запалювання Пасхальної свічки.
– Під час літургії будемо читати Старий Завіт, Пророцтва, після чого перейдемо до Нового Завіту, до головних подій для людства – смерть на Голгофі і Воскресіння Ісуса Христа, – розповідає владика Ян. – На закінчення літургії буде освячуватися великодня їжа.
Єпископ Ян Собіло нагадує, що в великодній кошик можна скласти м’ясні вироби, паски, сир, яйця, сіль, приправи.Під категоричною забороною – алкогольні напої!
В Світле Воскресіння Христове перша служба – о 8.00 годині – починається з Хресної ходи від Гробу Господнього.
В цей день будуть ще два богослужіння – об 11.00 та 18.00. Після кожного буде освячуватися великодня їжа.
– Дуже важливо, щоб ми, християни, в ці дні жили словом Божим, читали Євангеліє, в якому є опис Страстей Господніх, – підкреслює владика Ян. – Щоб міркували, що сталося на Голгофі заради нашого спасіння. Читання Євангелія про муках Господніх є наше «Занурення» в рани Господні. Святе Письмо говорить: в ранах Ісуса є наше зцілення – духовне і фізичне.