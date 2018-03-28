Козаче Олеже,братику, прийми нашу допомогу!

«Успіх – це коли ти упевнений в тому, що все, що ти робиш,- це правильне, богоугодне, якщо хочете. Особливо, якщо ти займаєшся творчістю, як в моєму випадку. І, напевно, коли тебе починають впізнавати на вулиці навіть діти. Благо, що в моєму віці це не привід «задирати ніс».
Олег Григор’єв
У 1991 році колоритний козарлюга Олег Григор’єв розпочав свій творчий шлях у кінному театрі «Запорозькі козаки» на острові Хортиця. Майже за 20 років роботи у цьому театрі він знявся у десятках музичних кліпів і телепроектів. Найвідоміші з них – кліп Руслни «Світанок», рекламний ролик «Козацька розвага», художній фільм «Дума про Тараса Бульбу», музичний фільм «Як козаки…», телепроект «Велика різниця». У 2012 році знявся у відомого українського режисера і актора родом із Запоріжжя Віктора Андрієнка у фільмі «Іван Сила».
Був ведучим багатьох культурно-мистецьких масових заходів, членом журі міжнародних театральних і козацьких фестивалів.
У 2009 році удостоєний звання Заслужений артист України.
Нещодавно найвідоміший козак сучасної Запорозької Січі, легендарний батько-отаман лицарів-запорожців, заслужений артист України Олег Григор’єв потрапив до лікарні і бореться за життя у реанімаційному відділенні 9-ої Запорізької міської лікарні.
Грошей на лікування необхідно багато. Тому друзі Олега Григор’єва звертаються до небайдужих запорожців з проханням допомогти матеріально.
Номер Карти Приватбанку – 4731219102312158, Григор’єв Олег Анатолійович.