Подарунок військовослужбовцям від дітей гімназії №6

В честь 4-ї річниці Дня створення Національної гвардії України, до привітань приєдналися дітлахи та вихователі Запорізької гімназії №6.
Діти гімназії в черговий раз подарували військовій частині власноруч зроблені маскувальні сітки для бійців, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України, також юні таланти вручили намальовані для бійців привітальні листівочки та малюнки.
«Шановні бійці 9-го полку Національної гвардії України! Щиро вітаємо вашу військову частину зі святом започаткування вашого Війська! Зичимо наснаги, військової вдачі, миру! Ми пишаємося Вами..» – сказала вчитель гімназії, та учасник проекту «Допоможемо армії» Ельвіра Григоровська.
Варто згадати, що керівництво 6-ої Запорізької гімназії вже не один рік співпрацює з військовою частиною 3029 та регулярно надає їй підтримку та допомогу, за що командування 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України висловлює щиру подяку дітям, вчителям та керівництву гімназії.
Редактор Дмитро Кравчук