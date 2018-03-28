У Мелітопольському районі фахівці-піротехніки знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

У Мелітопольському районі фахівці-піротехніки знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

27 березня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Серед них 2 мінометні міни калібру 82 мм та граната Ф-1 часів минулих війн.

Зазначені вибухонебезпечні предмети виявили місцеві мешканці у лісосмузі, поблизу с. Терпіння та с. Вознесеніка.

Роботи проводились в спеціально встановленому місці методом підриву з дотриманням вимог техніки безпеки. Загрози місцевим мешканцям немає.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

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