У Мелітопольському районі фахівці-піротехніки знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

27 березня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Серед них 2 мінометні міни калібру 82 мм та граната Ф-1 часів минулих війн.
Зазначені вибухонебезпечні предмети виявили місцеві мешканці у лісосмузі, поблизу с. Терпіння та с. Вознесеніка.
Роботи проводились в спеціально встановленому місці методом підриву з дотриманням вимог техніки безпеки. Загрози місцевим мешканцям немає.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.