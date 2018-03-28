У Запорізькій області на пожежі загинули дві людини

27 березня о 21:34 до Служби порятунку «101» від сусідів надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Таврійській в м. Токмак.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та побутові речі на загальній площі 16 кв. м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявилися 63 річна власниця оселі та чоловік – особа якого встановлюється.
О 21:42 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:30 повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
К.Дніпровський район: бійці ДСНС ліквідували пожежу в житловому будинку
27 березня о 07:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Першотравневій в с. Дніпровка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах на загальній площі 24 кв. м.
О 07:54 вогнеборці локалізували загоряння, а о 10:26 повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.