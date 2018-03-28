Україна потребує незалежних ЗМІ

Колегія Держкомтелерадіо визнала недостатньою діяльність Запорізької обласної державної адміністрації щодо роздержавлення комунальних газет в регіоні.
Валерія Юстинюк
На засіданні колегії Держкомтелерадіо, яке відбулося у Києві, у Національному прес-центрі телебачення і радіомовлення України, 27 березня відбулася гаряча і принципова дискусія з питань реалізації реформи державних і комунальних ЗМІ.
.- На мою пропозицію колегія Держкомтелерадіо визнала недостатньою діяльність Запорізької обласної державної адміністрації щодо роздержавлення комунальних газет в регіоні. Бо саме в Запоріжжі є найгостріші конфлікти і утиски місцевою владою наших колег. І саме відсутність принципової позиції ОДА робить можливим тиск на колективи газет «Запорізька правда», «Трудова слава» (Оріхів) та «Наше місто – Токмак», – коментує ситуацію голова Національної спілки журналістів України сергій Томіленко. – Знімуть скарги місцеві редакції – зніме претензії і НСЖУ. А продовжуватиме ображати журналістів голова Оріхівськоі РДА Максим Проценко, який називає «замовними журналістами» тих, хто з усієї України підтримує маленьку місцеву газету – то буде відповідна «слава» і БПП, яку він представляє в районі, і губернатору… Дуже розраховуємо на правильні висновки запорізьких обласних чиновників із сьогоднішньої національної наради.