«Віночок нашого мистецтва тобі, Кобзарю, ми несем…»

16 та 17 березня 2018 року в Дитячій школі мистецтв відбувся другий Відкритий міський мистецький проект «Віночок Кобзареві». Ініціаторами цього заходу став відділ культури та Дитяча школа мистецтв ММР ЗО. Вперше захід набув такого масштабу. Учасниками проекту стали: учні загальноосвітніх шкіл № №1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 17; НВК № 16, Гімназій № №9,10,19, школи-інтернату «Гармонія»; Дитячої музичної школи№1, Дитячої художньої школи,Дитячої школи мистецтв; студенти Мелітопольського вищого училища культури,Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького,Таврійського державного агротехнічного університету;вихованці Палацу дитячої та юнацької творчості,Центру дитячої та юнацької творчості(клубів «Гвоздичка»,«Буревісник», «Молодіжний», «Факел», «Юність». «Антей», «Червона гвоздичка»);театральна студія «АртМур», Мелітопольське товариство греків,Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей,Недільна школа Свято-Троїцького храму. Надзвичайність Проекту в тому, що в ньому змогли прийняти участь діти та молодь з професійною підготовкою та без неї віком від 4 до 25 років. Наймолодшими учасниками Проекту були вихованці дошкільних навчальних закладів № 9, 40.
У номінаціях були представлені чотири види мистецтв:
музичне;
хореографічне ;
театральне ;
образотворче та декоративно-ужиткове
та номінація «власна творчість».
В рамках Проекту був проведений конкурс тематичних листівок,зроблених власноруч.
Основною метою та завданнями Проекту стали :
вшанування творчої спадщини Т. Г. Шевченка;
збереження традицій української культури, виховання у молодого покоління поваги до мови, звичаїв, національних цінностей українського народу;
сприяння розкриттю юних дарувань та творчому спілкуванню учасників Проекту;
активізація культурно-мистецького життя міста.
Два дні поспіль на Проекті панував дух патріотизму ,піднесення та творчості. Виступи учасників оцінювало жюрі з провідних фахівців різних видів мистецтв міста та району. Голова жюрі – директор КЗ «Мелітопольське вище училище культури» Єгоров М.О.
Всі учасники Проекту та конкурсу листівок(всього біля 300)отримали сувенірні дипломи, спеціально розроблені до цього заходу. Багатьом учасникам на Гала-концерті членами журі були вручені пам’ятні призи Проекту.Гала-концерт ,як віночок ,був сплетений з різних за жанрами яскравих концертних номерів.
Проект «Віночок Кобзареві»-це яскраве свято мистецтв,вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, виявлення любові до української культури і виховання національної гідності.
Як записали у Книзі відгуків щодо проведення Проекту: «Ви виховуєте духовно щедре,духовно міцне покоління,яке любить свою рідну школу і свою рідну Україну!».