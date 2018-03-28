У Запоріжжі сьогодні планують затвердити програму сприяння розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки на 2018 рік. Про це повідомив на початку сесії Запорізької міської ради міський голова Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що забезпечення миру та правопорядку у Запоріжжі – це спільне завдання для всіх – виконавчої влади, міської ради, правоохоронних органів, силовиків.
Те, що Запоріжжя сьогодні мирне місто – це прямий результат роботи військовослужбовців, правоохоронців. Сприяти силовикам у цій роботі –обов’язок міської влади.
Міська програма шефської допомоги силовикам – це інструмент у цій роботі. Це також виконання Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби». Згідно нього на Запорізьку міську раду в рамках шефства покладені обов’язки по наданню допомоги закріпленим військовим частинам та підрозділам силових структур.
Міська програма, яка сьогодні винесена на розгляд депутатів, передбачає виділення понад 5 млн. грн. на заходи, спрямовані на укріплення матеріально-технічної бази запорізьких силовиків. Від ремонту лікувального корпусу військового шпиталю до придбання будівельних матеріалів для ремонту казарм та закупівлю медичного обладнання.
Володимир Буряк: «Запоріжжя продовжить допомагати Збройним Силам України, Національній гвардії України»
У Запоріжжі сьогодні планують затвердити програму сприяння розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки на 2018 рік. Про це повідомив на початку сесії Запорізької міської ради міський голова Володимир Буряк.