Цієї весни дорожнє покриття на автомобільному переїзді, який проходить через греблю «Дніпрогесу» опинилося у незадовільному стані. Через незадовільний стан дороги тут почали виникати транспортні затори. Ситуацію можна покращити лише завдяки проведенню аварійного ремонту.
Сьогодні міський голова Володимир Буряк повідомив під час сесії Запорізької міської ради, що ремонтні роботи розпочнуться вже завтра. Відповідні доручення вже отримало керівництво комунального підприємства «ЕЛУАШ». Відзначимо, ремонт виконуватиметься спільно «елуашівцями» та силами «Дніпрогесу».
– Всі знають у якому стані знаходиться проїжджа частина через греблю «Дніпрогесу». Проведені переговори з асфальтними заводами. У результаті вони пішли на поступки. Вже завтра ми отримаємо асфальт, що дозволить розпочати ремонтні роботи, – зазначив Володимир Буряк.
Роботи розпочнуться 29 березня після 10 ранку. Буде виконано поточний ремонт для ліквідації аварійності на цій ділянці. Роботи проводитимуться цілодобово. Вдень – укладання асфальту, вночі – підготовка дорожнього покриття. Поставлене завдання завершити поточний ремонт у найкоротші терміни.
– Хочу вибачитися за тимчасові незручності під час проведення робіт. Однак повністю рух транспорту ми перекривати не будемо. Будемо перекривати по одній смузі, а у «години пік» вранці та ввечері призупинятимемо роботи, – заявив Володимир Буряк.
Відзначимо, ця ділянка дороги вже багато років знаходиться на балансі ПрАТ «Укргідроенерго». Автопереїзд було передано «Укргідроенерго» як частину єдиного комплексу – греблі «Дніпрогесу». Головний принцип – це стратегічний об’єкт, який повинен належати одному власнику.
Володимир Буряк: «Завтра розпочнеться ремонт дорожнього полотна на автопереїзді через греблю Дніпрогесу»
Цієї весни дорожнє покриття на автомобільному переїзді, який проходить через греблю «Дніпрогесу» опинилося у незадовільному стані. Через незадовільний стан дороги тут почали виникати транспортні затори. Ситуацію можна покращити лише завдяки проведенню аварійного ремонту.