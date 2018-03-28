Вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Національної гвардії України

26 березня, під час проведення урочистого мітингу приуроченого 4-тій річниці Дня створення Національної гвардії України на території військової частини 3029 НГУ, було вшановано пам’ять загиблих товаришів, які боролися за територіальну цілісність та суверенітет країни.
«На превеликий жаль в бойових діях ми втратили 3-х товаришів, співслужбовців, та справжніх героїв нашої держави: лейтенанта Заваду Богдана Олексійовича, майора Якушина Івана Івановича, та старшого лейтенанта Юхимця Ігоря Миколайовича, які віддали своє життя захищаючи Батьківщину….» – сказав командир військової частини 3029 полковник Олександр Хоменко.
За заслуги лейтенанта Богдана Заваду було перейменовано вулицю Мікояна в його честь та встановлено Меморіальну дошку в 7 гімназії де він навчався. Указом Президента України нагороджено «Золотою зіркою» та присвоєно звання Героя України (посмертно).
Майор Іван Якушин указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
В честь лейтенанта Ігоря Юхимця було встановлено меморіальну дошку в гімназії ім. Лесі Українки в м. Жовті Води Дніпропетровської області.