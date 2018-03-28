Запорізькі артилеристи успішно провели бригадні тактичні навчання

Більше місяця військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади проводили бойове злагодження на 239-му загальновійськовому полігоні (смт Черкаське Дніпропетровської області). Усі підрозділи бригади відточували вогневу майстерність та показали достатній рівень злагодженості дій у складі бойових розрахунків.
Серед основних завдань бригадних тактичних навчань – відбиття нападу ворожої диверсійно-розвідувальної групи на артилерійську колону; вогневе ураження місць скупчення бронетехніки та живої сили противника; швидка зміна вогневих позицій артилерійськими батареями.
Під час заключного етапу навчань, артилеристи, незважаючи на складні погодні умови, точним вогнем вразили усі визначені цілі й заслужили високу оцінку військового керівництва.
Бригада продемонструвала злагодженість дій та високий результат бойових стрільб. Але головне – люди, які у польових умовах виконували усі поставлені завдання. Як відомо, нині крупний калібр відведений від лінії розмежування згідно Мінських угод, але ми повинні постійно дбати про підвищення власного професійного рівня на загальновійськових полігонах, – підкреслив командир 55-ї окремої артилерійської бригади, полковник Сергій Брусов.
Зазначимо, що востаннє тактичні навчання на рівні бригади проводились військовою частиною у 2006 році.
Фото Андрія БЕЗРУКА