Запорізькі землекористувачі направили до місцевих бюджетів понад 155 мільйонів гривень

Надходження до місцевих бюджетів Запорізької області від плати за землю склали з початку року понад 155 мільйонів гривень. Це на 5,4 мільйона більше, ніж за два місяці 2017 року.
Майже 90 відсотків платежу забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи, сплативши 138,7 мільйона, що на 4 відсотки більше, ніж торік.
Із загальної суми близько 73 мільйонів надійшло від платників м. Запоріжжя, землекористувачі м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів направили до бюджетів 22 мільйони, Бердянського та Приморського районів – 12 мільйонів, Мелітопольського та Приазовського районів – понад 11 мільйонів.
Плата за землю за обсягами надходжень до бюджетів громад знаходиться на третьому місці, її частка складає 12 відсотків.
Нагадаємо, суб’єкти господарювання-юридичні особи самостійно обчислюють суми податку і подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію. Нарахування фізичним особам проводить фіскальна служба, яка до 1 липня поточного року направляє платникам відповідні податкові повідомлення-рішення.
Головне управління ДФС у Запорізькій області