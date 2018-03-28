Запорізькі землекористувачі направили до місцевих бюджетів понад 155 мільйонів гривень

Запорізькі землекористувачі направили до місцевих бюджетів понад 155 мільйонів гривень

Надходження до місцевих бюджетів Запорізької області від плати за землю склали з початку року понад 155 мільйонів гривень. Це на 5,4 мільйона більше, ніж за два місяці 2017 року.

Майже 90 відсотків платежу забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи, сплативши 138,7 мільйона, що на 4 відсотки більше, ніж торік.

Із загальної суми близько 73 мільйонів надійшло від платників м. Запоріжжя, землекористувачі м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів направили до бюджетів 22 мільйони, Бердянського та Приморського районів – 12 мільйонів, Мелітопольського та Приазовського районів – понад 11 мільйонів.

Плата за землю за обсягами надходжень до бюджетів громад знаходиться на третьому місці, її частка складає 12 відсотків.

Нагадаємо, суб’єкти господарювання-юридичні особи самостійно обчислюють суми податку і подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію. Нарахування фізичним особам проводить фіскальна служба, яка до 1 липня поточного року направляє платникам відповідні податкові повідомлення-рішення.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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