Гурт «3029» взяв участь в благодійному ярмарку

28 березня, музичний гурт «3029» військової частини 3029 Національної гвардії України взяв участь в благодійному ярмарку в Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету.
Благодійний ярмарок був організований благодійним фондом ЗНТУ для дітей-інвалідів.
Участь в концерті приймали юні і дорослі таланти Запоріжжя, виступивши з різноманітними танцювальними та співочими номерами. Також на концерті відбувся фаер-шоу та ярмарок робіт майстрів гончарного та скляного ремесла.
Ізюминкою благодійного ярмарку був виступ вокально-інструментального ансамблю, гурту «3029». Музичний гурт виступив з відомими піснями патріотичного спрямування, відомих українських виконавців та виконав авторські пісні. Гості ярмарки були в захваті від виступу, кожна композиція супроводжувалась гучними оплесками та посмішками.
«Щиро вдячні гурту «3029» за чудовий виступ. Приємно знати що наші захисники не тільки мужні, а й талановиті!» – подякувала директор Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету Ольга Баршай.
Після виступу військовослужбовці провели співбесіду із зацікавленими студентами на рахунок служби на контрактній формі за спеціальністю. Під час якої бойові товариші відповідали на запитання та роздавали листівки з детальною інформацією про військову частину.
Редактор Дмитро Кравчук