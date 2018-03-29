На Запоріжжі скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який намагався підірвати колишню дружину

В Мелітопольському районі між жінкою та її колишнім чоловіком виник конфлікт. В результаті зловмисник кинув до авто, де сиділа потерпіла, гранату. А потім намагався втекти та заволодів автомобілем таксі.
27 березня слідчим закінчено досудове розслідування та направлено до Мелітопольського місцевого суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно мешканця Мелітопольського району 1972 року народження. Раніше незасудженому чоловіку повідомлено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 12 січня близько 22:00 біля приватного будинку в селі Семенівка Мелітопольського району, між чоловіком, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, та його колишньою дружиною виник конфлікт. Жінка сіла за кермо автомобіля «Деу». В цей час зловмисник кинув на заднє сидіння осколкову гранату «РГД-5». Потерпіла вистрибнула до того, як пролунав вибух.
Після цього, підозрюваний сів в автомобіль таксі та, погрожуючи ножем водію 1975 року народження, заволодів автомобілем.
Внаслідок вибуху та подальшого горіння транспортного засобу, потерпіла 1980 року народження отримала тяжкі тілесні ушкодження. Її було госпіталізовано до міської лікарні.
Співробітники групи швидкого реагування Мелітопольського відділу поліції встановили місцезнаходження та затримали правопорушника, який переховувався в одному із приватних будинків.
ід час досудового розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно інкримінованих статей Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
На даний час життю та здоров’ю жінки нічого не загрожує.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 21 особі повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Відділ комунікації поліції Запорізької області