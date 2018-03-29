На Запоріжжі вилучили наркотики

У Мелітополі дільничний офіцер поліції під час зовнішнього огляду у місцевого мешканця виявив та вилучив наркотичний засіб «канабіс».
27 березня на вулиці О. Невського дільничний офіцер Мелітопольського відділу поліції виявив та вилучив у 35-річного чоловіка паперовий згорток з наркотичною речовиною («канабіс»). За результатами медичної експертизи, мешканець Мелітопольського району знаходився в стані наркотичного сп’яніння. Фігурант раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та розбій.
На даний час вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 226 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що поліцейські встановили особу зловмисника, який вчинив наругу над могилою на цвинтарі в Якимівському районі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області