У результаті судових спорів до бюджету надійшло 15 мільйонів гривень

Станом на початок березня 2018 року на розгляді в судах усіх інстанцій знаходиться 2071 справа, де однією зі сторін виступають органи фіскальної служби. Загальна сума позовів складає понад 2,4 мільярда гривень. Значна кількість матеріалів стосуються визнання недійсними податкових повідомлень-рішень та стягнення заборгованості з податків і зборів.
З початку року судові органи винесли 37 рішень на користь фіскальної служби Запорізької області на суму майже 15 мільйонів гривень, що, відповідно, складає 65 відсотків від кількості розглянутих справ та понад 68 відсотків – від сум позовів.
Як свідчить статистика, за матеріалами, у яких платники позивались до органів ДФС області, суди підтримали позицію юристів у 51,2% на суму 12,5 мільйона (64,8% – від загальної). За позовами фіскальної служби розглянуто 16 справ із сумою 2,1 мільйона, усі рішення винесені на користь держави.
Головне управління ДФС у Запорізькій області