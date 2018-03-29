В центрі зайнятості пропонують опановувати нові професії за індивідуальною формою навчання

На ринку праці сьогодні вкрай не вистачає кваліфікованої робочої сили.
«Задля удосконалення освітньої та професійної підготовки населення ми переглянули свої підходи до організації профнавчання безробітних, – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – Наряду з груповими формами роботи акцентуємо увагу на організації навчання за замовленням роботодавців під конкретні робочі місця. Професійне навчання безробітних за індивідуальними навчальними планами організовується для оперативного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих робітниках і проводиться, як правило, безпосередньо на місці майбутнього працевлаштування».
Чинними нормативними документами передбачено, що навчання безробітних за робітничими професіями може організовуватися за індивідуальною формою навчання. В цьому випадку роботодавцю не треба чекати, коли скомплектується група безробітних. Можна, при наявності учбової бази, організувати навчання безпосередньо на виробництві. Роботодавець сам готує собі необхідні кадри з урахуванням власних вимог до претендентів на роботу. Та головне – не витрачаючи на ці потреби власні кошти. Служба зайнятості, в свою чергу, досягає основної мети – допомагає громадянам підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці і працевлаштуватися.
Навчання за індивідуальною формою – це можливість оволодіти будь-якою професією навіть для тих безробітних, хто не має жодної кваліфікації. При такій формі навчання слухач самостійно вивчає теоретичний курс. Викладач надає кожному слухачеві консультації в обсязі 15 відсотків теоретичного курсу, передбаченого навчальним планом. Виробниче навчання здійснюється під керівництвом інструктора безпосередньо на робочому місці. Кожному робітнику, який навчається, на підприємстві виділяється на весь період навчання робоче місце, оснащене необхідним обладнанням та матеріалами. А витрати, які враховуються в кошторисах, компенсуються роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
Запрошуємо підприємства всіх форм власності до співпраці. Служба зайнятості допоможе роботодавцям задовольнити потреби у персоналі, який відповідав би необхідним професійним вимогам, був здатний виконувати поставлені завдання на належному рівні, якісно і вчасно.
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації профнавчання Запорізького обласного центру зайнятості за тел. (061)239-80-83
В центрі зайнятості пропонують опановувати нові професії за індивідуальною формою навчання
На ринку праці сьогодні вкрай не вистачає кваліфікованої робочої сили.