Володимир Буряк вважає, що присвоєння парку Металургів імені Віталія Сацького має велике значення для міста

Володимир Буряк вважає, що присвоєння парку Металургів імені Віталія Сацького має велике значення для міста

На розгляд сесії міської ради сьогодні винесене питання про присвоєння парку Металургів імені Героя України Віталія Антоновича Сацького. Свою позицію з цього приводу висловив міський голова Володимир Буряк.
Міський голова відзначив, що Віталій Сацький залишається для міста легендарною особистістю, людиною, яка багато зробила для Запоріжжя.
– Не бачу жодних протиріч, щоб присвоїти парку Металургів імені Віталія Сацького. Це ніяк негативно не впливатиме на наявність у парку Алеї захисників України, проведення заходів, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що вважає за доцільне в подальшому створити у Запоріжжі окремий архітектурний комплекс, присвячений захисникам України, героям, які загинули в АТО.
– Моя думка, що такий комплекс необхідно створити на майдані Волі. Він може включати не лише пам’ятник, але і інформацію про всіх запоріжців, які загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, – сказав Володимир Буряк.

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