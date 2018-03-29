За добу рятувальники ліквідували два загоряння на відкритій території

28 березня о 12:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що поруч з с. Дмитрівка в Бердянському районі виникла пожежа. Як з’ясувалося, горить суха трава на загальній площі 0,03 га.
О 13:00 вогнеборці локалізували загоряння, а о 13:10 повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Того ж дня, о 18:05 виникла подібна пожежа по вул. Новокузнецькій Комунарського району м. Запоріжжя. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить очерет на відкритій території на загальній площі 0,05 га. О 18:50 вогнеборці локалізували загоряння, а о 19:00 повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв. Припиніть знущатися над навколишнім середовищем.
Запорізька область: на пожежі загинув 35-річний чоловік
28 березня о 20:24 до Служби порятунку «101» від сусідів надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Таврійській в м. Токмак.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на загальній площі 50 кв. м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 35 – річний чоловік – син власника будинку.
О 20:31 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:06 повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.