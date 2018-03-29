Запорізькі поліцейські викрили кишенькового крадія

Оперативники в Комунарському районі Запоріжжя безпосередньо після скоєння злочину затримали підозрюваного. Доведена причетність зловмисника до двох аналогічних крадіжок.
27 березня близько 08:40 на зупинці громадського транспорту «Автовокзал» по проспекту Соборному у черзі в маршрутне таксі зловмисник з кишені куртки потерпілої викрав мобільний телефон.
Як розповів заступник начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, під час проведення оперативно-розшукових заходів, працівники сектору кримінальної поліції безпосередньо після скоєння корисливого злочину затримали раніше засудженого чоловіка 1970 року народження. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.
На даний час доведена причетність громадянина до двох аналогічних крадіжок на території Комунарського району Запоріжжя. Його продовжують перевіряти на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області 940 особам повідомили про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, працівники карного розшуку затримали зловмисника, який викрав з кишені жінки мобільний телефон.
Відділ комунікації поліції Запорізької області