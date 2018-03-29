Запрошуємо на виставку творчих робіт «З Україною в серці»!

У понеділок, 2 квітня, о 16:00 за адресою: проспект Соборний, 159, Карітас Запоріжжя відкриє виставку творчих робіт «З Україною в серці»!
На виставці будуть представлені мальовані картини, виконані акриловою фарбою, роботи в техніці валяння, великодні кошики, вироби з бісеру, а також текстильні вироби від наших партнерів.
Автори – учасниці арт-терапевтичних заходів Карітас Запоріжжя – члени родин ветеранів АТО і ВПО, місцева громада. Вхід – вільний!
Щиро вдячні нашим партнерам – Арт-студії «Гармонія», ГО «Запорізьке обласне об`єднання творчих інвалідів «Майстерня життя», ГО «Надай надію», ГО «Земляцтво ВПО.Самопоміч», ГО «Товариство ветеранів АТО Запоріжжя», ГО «Запорізька міська організація ветеранів АТО «Змова».
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
З повагою,
відділ комунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»