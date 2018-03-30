Багатодітній запорізькій родині виділять житло

Багатодітна запорізька сім’я Яненків, в якій семеро дітей, отримає житло площею 65 квадратних метрів в одному з міських гуртожитків. Таке доручення відповідним службам дав сьогодні в ході особистого прийому громадян міський голова Володимир Буряк.
Забезпечення житлом представників пільгових категорій населення – одне з найбільш проблемних питань, які сьогодні стоять перед міською владою. Це підтверджується і під час особистих прийомів громадян, які регулярно проводить міський голова Володимир Буряк.
Невеликі обсяги житлового будівництва, обмежені ресурси місцевого бюджету – все це не сприяє швидкому вирішенню проблеми. Однак міська влада докладає зусиль для того, щоб максимально використовувати наявні ресурси.
Так сьогодні, 29 березня, до міського голови звернувся батько багатодітної родини Ігор Яненко. За його словами, вони вже понад десять років змушені проживати в орендованих помешканнях, переїжджаючи з місця на місце. Всі спроби домогтися отримання житла результату не принесли.
За інформацією департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради, сім’я вже багато років чекає житло. Однак можливості надати їм квартиру сьогодні немає. Одна з причин – сім’я знаходиться в списку зареєстрованих черговиків відповідної пільгової категорії не на першому місці. У той же час поліпшення житлових умов їм дійсно необхідне.
В ході обговорення міський голова Володимир Буряк розглянув наявні варіанти вирішення проблеми. Найбільш реальний – виділення житлової площі в одному із запорізьких гуртожитків по вулиці Незалежної України.
– Існує можливість виділити багатодітній родині житловий блок в цьому гуртожитку. Це чотири кімнати. Їх площа складе 65 квадратних метрів. Доручаю підготувати проект рішення для розгляду на засіданні виконавчого комітету, яке відбудеться в квітні, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова також поставив завдання провести в цьому житловому блоці необхідний ремонт, щоб житло було повністю готове до проживання багатодітної сім’ї.
– З міського бюджету ми виділили кошти на ремонт гуртожитків. В першу чергу необхідно провести ремонт саме в цьому житловому блоці, щоб ця багатодітна сім’я змогла заселитися в це житло, – зазначив Володимир Буряк.
Нагадаємо, це не перший випадок за останній час, коли запорізькі пільговики отримували житло. Так в лютому цього року міський голова Володимир Буряк вручив ключі від двокімнатної квартири чорнобильцю-ліквідатору Миколі Іщенку. У грудні минулого року щасливим власником квартири став інвалід війни І групи Володимир Миколайович Черевуля.