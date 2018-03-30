На Запоріжжі в результаті ДТП госпіталізовано пішохода

В Мелітополі водій легкового автомобіля скоїв наїзд на пішохода. Останнього з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.
29 березня близько 13:30 на проспекті 50-річчя Перемоги в Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим.
Водій автомобіля «Daewoo», мешканець Мелітополя 1987 року народження, рухаючись в південному напрямку, скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїжджу частину поблизу пішохідного переходу на заборонений сигнал світлофора.
Внаслідок аварії пішохода, мешканця Мелітополя 1988 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні.
За даними експертизи, водій автомобіля був тверезий.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Василівському районі водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з легковим автомобілем, в результаті один чоловік загинув, інший – у лікарні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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