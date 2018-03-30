Напередодні Великодніх свят рятувальники нагадують про безпеку працівникам релігійних установ

Для того, щоб убезпечити мешканців області від виникнення надзвичайних подій під час Великодніх свят, спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області проводять чимало заходів серед громадян. Як свідчить статистика, основними причинами виникнення пожеж в релігійних закладах, є недбале ставлення до правил пожежної безпеки при влаштуванні й експлуатації електроустановок та необережне поводження з відкритим вогнем.
Так, 29 березня співробітники ГУ ДСНС області провели профілактичну роботу у храмах Святого Миколая та Покрови Пресвятої Богородиці. Основною метою подібних заходів є інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки. У ході роз’яснювальної роботи, рятувальники нагадали священнослужителям основні правила безпеки та продемонстрували як користуватися вогнегасником у разі виникнення загоряння.
«Під час святкування великих православних свят, до храмів навідується чимало вірян. Тому, перед проведенням богослужінь, відповідальний за дотримання протипожежного режиму споруди повинен перевірити протипожежний стан території навколо культової споруди, приміщень у цілому щодо забезпечення первинними засобами пожежогасіння та справного стану інженерних систем протипожежного захисту», – наголосили рятувальники.
Подібні заходи зараз проводяться по всій області, задля того, аби Великодні свята пройшли безпечно.