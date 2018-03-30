Побачив світ альманах «Українське патріотичне козацтво»

В прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ відбулася презентація нового інформаційного проекту – альманаху “Українське патріотичне козацтво”, який підготували журналісти, історики, учасники АТО та волонтерського руху.
Про створення періодичного альманаху розповів Дмитро Сухінін – журналіст, головний редактор – засновник, Голова координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА. Це загальнодержавний проект подальшого розповсюдження такої необхідної та важливої правдивої інформації про минуле та сьогодення козацтва нашої країни. Альманах вийшов у світ за сприянням міжнародної організації «Родина Мазеп». Проект альманаху не комерційний, він об’єднує інформативні дані про тих, хто пропагує козацький рух спротиву та опору. За підтримки держави альманахи будуть з’являтися у інших областях України, на фронті, у депутатів, в міністерствах.
Дмитро Сухінін подарував двотомник «Історія українського козацтва» представнику 55-ої артилерійської бригади офіцеру відділення морально-психологічного забезпечення Анатолію Швецю для філії Першої Національної громадської козацької історичної бібліотеки ім. Д.І.Вишневецького. В свою чергу, пан Анатолій нагородив Дмитра Сухініна орденом – відзнакою 55-ої окремої артилерійської бригади .
Павло Білан – заступник редактора-засновника, член координаційної ради з питань розвитку козацтва при Запорізькій ОДА розповів, що видання альманаху «Українське патріотичне козацтво» дуже своєчасно та важливе. Він буде знайомити читачів зі статтями учасників бойових дій, волонтерів, фахівців-краєзнавців.
Костянтин Лямцев – старійшина козацтва, член обласного правління «Просвіта» наголосив, що треба доносити до молоді, що Запоріжжя – це колиска та столиця козацтва і воно тут розпочалося, а не з Дону. Вперше в Україні проведено декілька козацьких конгресів та круглих столів.
Олександр Притула – президент «Всеукраїнської федерації «Спас» наголосив, що на сьогодні в Україні є проблема відсутності національної традиції патріотичного і фізичного виховання. ЇЇ вирішенням має бути відродження і розвиток бойових мистецтв і впровадження їх в суспільне життя. Одним із найпотужніших засобів виховання козака – воїна, захисника свого народу в козацтві була система бойового мистецтва «Спас» – забутий український козачий звичай «Спас», який виховує в молоді любов до рідної культури, землі, народу, Батьківщини,незламну силу волі і духу. Тому сьогодні школи бойового мистецтва «Спас» працюють в 15 областях України та розвиваються в структурах Збройних Сил України та МВС. В 2008 році «Український рукопаш «Спас» внесений до визнаних видів спорту України та ним може бути охоплені всі верстви населення.
Шановне товариство визнало випуск в світ альманаху «Українське патріотичне козацтво» як визначну подію для кожного українця, починаючи з дитини, школяра, воїна та дорослих. І з надією дивиться на продовження в майбутньому наступних випусків.
Світлана Костюк, фото автора