Ринок праці Запорізької області

Станом на 30 березня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,9 тис. осіб, з них 16,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 30 березня 2018 року – 2735 одиниць (у м. Запоріжжі – 978 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку березня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 133 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 107 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.