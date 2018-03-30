У Запоріжжі поліцейські розкрили розбійний напад на жінку

Оперативники встановили осіб, причетних до скоєння розбійного нападу на жінку в Дніпровському районі Запоріжжя. Зловмисники, погрожуючи зброєю, заволоділи майном громадянки. Триває досудове розслідування.
Працівники Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на місцеву мешканку 1995 року народження.
06 березня близько 13:20 двоє невідомих, в масках, погрожуючи пістолетом проникли до квартири по проїзду Піонерському. Зловмисники зачинили потерпілу в коморі та заволоділи сейфом, в якому знаходились гроші та золоті прикраси.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативники затримали двох зловмисників 1967 та 1975 років народження. Обом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
акож під час досудового розслідування встановлена причетність до скоєння злочину ще одного фігуранта. Громадянин 1985 року народження є організатором злочину. На даний час він знаходиться на території Польщі. На даний час вживаються заходи щодо затримання зловмисника.
Речові докази вилучено. Також вилучено автомобіль марки ЗАЗ, який вони придбали з грошей отриманих злочинним шляхом.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Загалом з початку року 39 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що в Бердянську затримали зловмисника, який пограбував магазин та побив охоронця.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області