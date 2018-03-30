У Запорізькій області на автошляху «Харків-Сімферополь» сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіткнулися дві вантажівки

29 березня о 20:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Харків-Сімферополь», поблизу м. Запоріжжя сталась дорожньо-транспортна пригода.
На місце події прибули 9 одиниць техніки. Як з’ясувалось, під час руху на дорозі зіткнулися вантажний автомобіль та автоцистерна, яка перевозить газ.
У ході попереднього розслідування, з’ясувалося, що ємність автоцистерни з газом була порожньою, тому що раніше водій перекачав газ до сховища автозаправної станції. У результаті події, газова цистерна не зазнала пошкоджень, частково понівечена лише кабіна водія.
Внаслідок ДТП на автошляху утворилися затори, тому що через зіткнення, вантажівки перекрили шлях для проїзду. Ліквідація наслідків дорожньо-транспортної пригоди продовжується.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав. Загрози навколишньому середовищу немає.