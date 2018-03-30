«У Запорізькій області – найгостріші конфлікти щодо роздержавлення», – голова НСЖУ

Саме в Запоріжжі фіксуються найгостріші конфлікти і утиски місцевою владою районних та обласних видань. Тому на пропозицію НСЖУ колегія Держкомтелерадіо, засідання якої відбулося 27 березня, визнала недостатньою діяльність Запорізької облдержадміністрації щодо роздержавлення комунальних газет в регіоні.
– У НСЖУ ми визначаємо, що з-поміж решти регіонів реформа ЗМІ найважче проходить на Запоріжжі. Адже саме звідси отримуємо найбільше скарг від журналістів та редакцій газет, – наголосив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Зокрема, мова йде про Розівську районну газету (наразі питання вирішене), обласну «Запорізьку правду», видання «Наше місто Токмак», оріхівську районку «Трудова слава». А також, на думку голови НСЖУ, до цього списку варто додати й «Рідний край», смт Більмак, де місцева влада зволікає приймати відповідне рішення по роздержавленню газети.
– Із перерахованих видань на сьогодні вирішено питання по «Роз-інформ»: через суди наша колега повернулася на посаду головного редактора. А проблема почалася з того, що місцева влада подала скаргу на редактора, щоб провести перевірку на тему корупції. Адже свого часу Людмила Подрєз через центр зайнятості працевлаштувала свого сина на посаду кочегара в редакцію, – розповідає Сергій Томіленко. – Ця перемога далася непросто і якби пані Людмила не була настільки активною та наполегливою, не відстояла свої права через суди, ситуація закінчилася по-іншому. Підтримав Людмилу у її боротьбі голова Запорізької ОДА К.І. Бриль.
В цілому ж, доводиться констатувати, що через цинізм місцевої влади, постійні утиски і перешкоджання деяким колегам доводиться всіма силами вигризати законне право на реформування.
Щодо обласної газети «Запорізька правда», то на сьогодні через затримку коштів із боку влади не профінансовано друк в місцевій друкарні «Кераміст». А відтак, через борг, проводити реформування видання не в змозі. Ймовірно, питання з фінансуванням вирішиться на найближчій сесії облради.
– Та найбільш проблемне питання, що перебуває в центрі уваги НСЖУ, виникло стосовно оріхівської районки «Трудова слава». Редакція маленька, складається фактично з трьох працівників. А в голови РДА виникають сумніви, чи видання зможе пройти реформу, адже головний редактор тут в статусі виконуючої обов’язки. Проте свого часу саме з ініціативи цього ж голови РДА Світлану Карпенко було незаконно звільнено з посади головного редактора. І лише через суди вона змогла поновитися на посаді, але вже в статусі в. о. Це безпрецедентна, унікальна ситуація, яка набула розголосу по всій країні, але чиновники й надалі дозволяють собі давити газету. Та саме ось такі випадки дискредитують реформу комунальних газет і на національному рівні, і в очах міжнародної спільноти.
Присутній на колегії Держкомтелерадіо в. о. директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації Лєван Шишинашвілі відзначив, що в області вже успішно реформувалося 8 видань, нині безперешкодно цей процес проходить ще 12 редакцій.
Разом з тим, проблемними залишаються питання реформування 3 комунальних друкованих засобів масової інформації. В Оріхівському районі за пропозицією голови РДА М.Г. Проценка потрібно провести конкурс та призначити керівника КП «Редакція газети «Трудова слава» для проведення реформування.
В Токмаку депутати міської ради не підтримують проект реформування газети «Наше місто Токмак». А також проблемною лишається обласна «Запорізька правда».
Відтак, колегія Держкомтелерадіо визнала діяльність Запорізької ОДА недостатньою щодо виконання реформи. Тому рекомендує Запорізькій ОДА знайти спільно з керівниками органів місцевого самоврядування шляхи вирішення проблемних питань, аби дотриматися вимог закону. А також запровадити щоквартальний моніторинг процесу реформування комунальних друкованих ЗМІ, активізувати співпрацю із Запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України з метою координації дій та інше.
Прес-центр НСЖУ