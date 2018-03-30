За користування надрами та водою підприємства Запорізької області сплатили понад 118 мільйонів

З початку року платники Запорізького регіону перерахували до бюджетів 118,6 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води та надра. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 9,7 мільйона.
Зокрема, підприємства гідроенергетики та інші користувачі води спрямували до державного та місцевих бюджетів понад 57 мільйонів. Лідерами зі сплати ренти є суб’єкти господарювання міст Запоріжжя та Енергодар, які забезпечили 97 відсотків від загальної суми.
Від суб’єктів господарювання добувної промисловості надійшло 61,3 мільйона гривень рентної плати за користування надрами. Найбільшими платниками є підприємства Василівського та Михайлівського районів (50,2 мільйона), м. Запоріжжя (3,2 мільйона), Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів (3 мільйони), Пологівського, Більмацького та Розівського районів (2,3 мільйона), а також Токмацького та Чернігівського районів (1,2 мільйона).
Усього в Запорізькій області зареєстровано понад 630 підприємств, які на підставі спецдозволів здійснюють видобуток корисних копалин.
Головне управління ДФС у Запорізькій області