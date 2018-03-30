ЗНУ виступив базою для проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

На базі Запорізького національного університету у ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із соціології та окремих видів права взяли участь близько 100 учасників із усіх куточків України.
У своїх дослідженнях молоді науковці-соціологи аналізували гіпотези і припущення, використовували різну методологію досліджень (соціальний моніторинг, анкетування). Йшлося про поведінкові стратегії українців у галузі здоров’я, інтернет-меми як елемент портрету українських міленіалів: цінності та практики крізь призму гумору, теорію «культурної травми» як стратегію соціологічного аналізу негативного соціального досвіду тощо.
Співголова галузевої конкурсної комісії, д. філос. н., професор, головний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Анатолій Ручка підкреслив: «Сучасну молодь цікавили вкрай актуальні та важливі обрії галузі. Я б особливо виділив такі роботи, як «Історична пам’ять як елемент національної ідентичності в сучасній Україні» (Олена Дудок, Національний університет «Львівська політехніка»), «Роль інституту омбудсмена у захисті прав людини та запобіганні соціальної нерівності в Україні» (Тетяна Приходько, Львівський національний університет імені І. Франка)».
А ось майбутні правники аналізували судові розсуди, розмірковували «Чи потрібна Україні Служба фінансових розслідувань?», вивчали український досвід реалізації адміністративно-правового режиму накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму, методи дослідження адміністративно-правових засад за підприємницькою діяльністю, адміністративну відповідальність неповнолітніх», правовий статус криптовалюти, корупцію в Національній поліції та інші питання.
Довідка: ЗНУ традиційно підтримує творчі й наукові ініціативи студентської молоді України та виступає базою для проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт: із різних галузей права (адміністративне право і процес, фінансове, право, інформаційне право), французької мови та літератури, соціальної педагогіки, соціології, економічної кібернетики та інших галузей.
Прес-служба ЗНУ